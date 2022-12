Governo de São Paulo entrega 100a unidade do Bom Prato

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/12/2022 - 13:03 Compartilhe

A meta do ex-governador de São Paulo João Doria de dobrar o tamanho da rede Bom Prato no Estado foi atingida nesta sexta-feira com a inauguração da 100a unidade de mais um restaurante popular. A entrega aconteceu em Parelheiros, na zona sul da capital, com a presença do atual governador Rodrigo Garcia.





Considerado o maior programa de segurança alimentar do país, o Bom Prato oferece refeições saudáveis e de alta qualidade a custo acessível à população de baixa renda. Quando Doria assumiu a gestão, o estado tinha 54 unidades construídas ao longo de 20 anos. Agora são 73 restaurantes fixos e 27 unidades móveis, que circulam pelo estado oferecendo as refeições. Toda a rede anterior foi reformada e climatizada para aumentar o conforto da população.

O governador anunciou ainda que todas as unidades do estado estão fornecendo nesta sexta-feira (23) ceia de Natal.

Com atendimento de segunda a sexta-feira, a unidade irá servir 1,5 mil refeições por dia, sendo 300 cafés da manhã (R$ 0,50) e 1,2 mil almoços (R$ 1).





O Bom Prato é o maior programa de segurança alimentar da América Latina, criado pelo Governo do Estado de São Paulo. A instalação do Bom Prato Parelheiros representa importante ação na política pública de combate à fome. O distrito, que concentra o bairro Engenheiro Marsilac, tem o menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da cidade, e a nova unidade do programa surge como alternativa de alimentação de qualidade a preço acessível.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias