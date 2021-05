Governo de Pernambuco rejeita que estado seja sede da Copa América Com alta no número de casos da Covid-19, governador Paulo Câmara diz que estado não receberá jogos. CBF ainda não procurou o governo pernambucano

Em meio à confirmação de que a Copa América será realizada no Brasil, o estado de Pernambuco informou que não aceitará ser uma das sedes do torneio. Segundo o governador do estado, Paulo Câmara (PSB), o número de casos da Covid-19 no local impede a realização do torneio.

Até o momento, o estado de Pernambuco registrou 481.070 casos da doença, com 15.807 mortes registradas pelo vírus. A Arena Pernambuco, na capital Recife, era cotada para receber jogos do torneio.

Em nota, Câmara diz que não foi procurado pela CBF até agora, mas que rejeitará um possível convite.

VEJA A NOTA DO GOVERNO DE PERNAMBUCO

“O Governo de Pernambuco monitora, de forma permanente, por meio do Gabinete de Enfrentamento à Covid-19, os indicadores da doença no Estado. Nas últimas semanas, foi identificada uma nova aceleração dos casos, que motivou novas medidas restritivas no Agreste e na Região Metropolitana.

Apesar de ainda não ter sido procurado oficialmente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Governo do Estado reforça que o atual cenário epidemiológico não permite a realização de evento do porte da Copa América no território de Pernambuco.”

