Governo de MG abre consulta pública para concessão de 1.500 km de rodovias

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) – O governo de Minas Gerais abriu nesta quarta-feira consulta pública para a concessão de quatro lotes de rodovias que somam cerca de 1.500 quilômetros e que com projeções de investimentos de 6,6 bilhões de reais ao longo de 30 anos de contrato.

As rodovias estão localizadas entre Varginha e Furnas (432,8 quilômetros), Lagoa da Prata e Itapecerica (442,9 quilômetros), Arcos e Patos de Minas (231,3 quilômetros) e na região de São João Del Rei (452 quilômetros).

Do total de investimentos previstos, 2,7 bilhões de reais terão que ser executados nos seis primeiros anos de contrato. A perspectiva é que a publicação do edital da concessão das rodovias aconteça até janeiro de 2022 e que o leilão seja realizado até abril do ano que vem.

O Programa de Concessões Rodoviárias de Minas Gerais prevê um total de sete lotes, sendo que os referentes ao Triângulo Mineiro, Sul de Minas, Varginha-Furnas, São João Del Rei, Itapecerica-Lagoa da Prata e Arcos-Patos de Minas estão em estruturação pelo BNDES. O Lote Ouro Preto, por sua vez, tem sido modelado pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

A malha em estudo para concessão tem um extensão total de 3 mil quilômetros e contempla cerca de 120 municípios. A expectativa do governo mineiro é que sejam atraídos mais de 11 bilhões de reais em investimentos privados para a ampliação e recuperação das rodovias.

