Governo de Maduro e oposição buscam chegar a acordos na República Dominicana

Populismo tucano

PSDB flerta com o oportunismo e ameaça não aprovar a reforma da Previdência

Contrariando tudo o que pregou quando estava na trincheira oposta à do PT, o PSDB flerta com o oportunismo e ameaça não aprovar a reforma da Previdência. Documento divulgado pelo Instituto Teotônio Vilela é o retrato do partido atual: indolente e contraditório. Em meio a uma guerra fratricida, Geraldo Alckmin é ungido presidente da sigla sem concorrentes