Governo de Israel planeja dobrar população nas Colinas de Golã

Deutsche Welle 16/12/2024 - 9:31

Plano aprovado pelo governo é anunciado após Netanyahu afirmar que as Colinas de Golã, anexadas em 1981, seriam território israelense "por toda a eternidade".O governo de Israel aprovou neste domingo (15/12) um plano para dobrar a população israelense nas Colinas de Golã, um território sírio anexado desde 1981.

A medida faz parte de um projeto aprovado por unanimidade pelo governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ao custo total de 40 milhões de shekels (cerca de R$ 67 milhões).

Netanyahu já havia dito na semana passada que as Colinas de Golã seriam israelenses "por toda a eternidade".

O que são as Colinas de Golã

As Colinas de Golã são uma região estratégica da Síria. Israel ocupou cerca de dois terços dessa área durante a Guerra dos Seis Dias, em 1967, e os anexou formalmente em 1981, num ato não reconhecido pela ampla maioria da comunidade internacional.

O território ocupado é montanhoso, com cerca de 60 quilômetros de comprimento e 25 quilômetros de largura, totalizando cerca de 1.300 quilômetros quadrados, e também faz fronteira com a Jordânia, ao sul, e o Líbano, ao norte.

Em 2019, o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou o apoio dos EUA à soberania israelense sobre as Colinas de Golã, mas a anexação não foi reconhecida por nenhum outro país.

A área ocupada das Colinas de Golã é o lar de cerca de 30 mil israelenses. Muitos trabalham na agricultura, incluindo vinhedos, e no turismo.

A região também abriga cerca de 23 mil drusos, uma minoria árabe que pratica uma ramificação do islã e cuja presença é anterior à ocupação. A maioria mantém a cidadania síria, mas tem status de residente em Israel.

Esta não é a primeira vez que Israel anuncia planos para aumentar a sua população nas Colinas de Golã. Em dezembro de 2021, o governo do então primeiro-ministro, Naftali Bennett, aprovou um programa semelhante de cinco anos no valor de 317 milhões de dólares. Na época, a população israelense nas Colinas de Golã ocupadas era de cerca de 25 mil.

Países árabes e Turquia criticam

A Arábia Saudita, o Catar os Emirados Árabes Unidos condenaram a medida israelense. O Ministério do Exterior em Riad chamou o plano de parte da "sabotagem contínua das oportunidades de restaurar a segurança e a estabilidade na Síria".

Os Emirados Árabes Unidos – que normalizaram as relações com Israel em 2020 – descreveram o plano como um "esforço deliberado para expandir a ocupação".

Já o governo em Doha afirmou que a medida israelense foi um "novo episódio numa série de agressões israelenses em territórios sírios e uma violação flagrante do direito internacional".

A Turquia também denunciou o plano israelense para dobrar a população que vive nas Colinas de Golã ocupadas como uma tentativa de "expandir suas fronteiras".

Avanço sobre área monitorada pela ONU

Na semana passada, Netanyahu ordenou às tropas israelenses que entrassem na zona-tampão patrulhada pela ONU que desde 1974 separa as forças israelenses e sírias. Essa zona-tampão fica entre a área ocupada por Israel das Colinas de Golã e o restante do território sírio e é supervisionada pela força de manutenção da paz UNDOF, da ONU.

As tropas israelenses também operaram em algumas áreas fora da zona-tampão "para manter a estabilidade", de acordo com militares israelenses. O ministro da Defesa, Israel Katz, ordenou que as tropas "se preparem para permanecer" na zona-tampão durante os meses de inverno.

O líder do grupo rebelde islamista Organização para a Libertação do Levante (HTS, na sigla em árabe), Abu Mohammed al-Jolani, acusou Israel de "uma nova escalada injustificada na região" ao entrar na zona-tampão. Porém, ele acrescentou que "a exaustão geral na Síria após anos de guerra e conflito" não permite ao seu grupo entrar em novos conflitos.

O governo de Israel chamou a incursão no território sírio de uma medida limitada e temporária para garantir a segurança da fronteira após a queda do regime do ditador Bashar al-Assad na Síria e afirmou que não pretende permanecer no local.

Ataques de Israel na Síria

Após a queda de Assad, Israel lançou centenas de ataques contra a Síria, visando locais militares estratégicos e armazéns de armas, inclusive armas químicas.

No domingo, Netanyahu disse que seu país não tinha nenhum interesse em confrontar a Síria e que a política de Israel para a Síria seria determinada "pela evolução da realidade no terreno".

Numa declaração em vídeo após uma ligação telefônica com o presidente eleito Donald Trump, Netanyahu disse que a Síria havia atacado Israel no passado e permitido que outros, incluindo a milícia libanesa Hezbollah, o fizessem a partir de seu território.

"Para garantir que o que aconteceu no passado não aconteça de novo, tomamos uma série de ações intensivas nos últimos dias", disse. "Em poucos dias, destruímos as capacidades que o regime de Assad havia construído ao longo de décadas."

O ministro da Defesa de Israel disse que os últimos acontecimentos na Síria aumentaram a ameaça a Israel, "apesar da imagem moderada que os líderes rebeldes afirmam apresentar".

as/cn (AFP, Reuters, Efe)