Governo de Doria vai pedir a investigação de 100 médicos que deram laudos para vacina contra a Covid-19

Na última sexta-feira (21), a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo enviou ao Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp) uma lista dos 100 profissionais médicos que mais emitiram laudos, exames e receitas médicas para a vacinação de pessoas com comorbidades.

Segundo a Folha de S.Paulo, o objetivo da ação é identificar possíveis fraudes no processo de vacinação. O levantamento compõe uma auditoria interna e faz parte do sistema de monitoramento de cadastro das pessoas que tomaram o imunizante no estado paulista.

“A medida é mais uma alternativa que visa frear tentativas de fraudes ou emissão de laudos indiscriminados, bem como apurar situações atípicas que possam acontecer neste período”, explicou a pasta em nota.

De acordo com a pasta, o sistema Vacivida, utilizado pelo governo, possibilita que as unidades de saúde insiram o CRM do médico responsável pela emissão do laudo, receita médica ou atestado para validação da comorbidade.

Na semana anterior, o governo de João Doria (PSDB) iniciou a vacinação contra a Covid-19 de pessoas com comorbidades com idades entre 55 anos e 59 anos. Os grupos com comorbidades precisam apresentar comprovantes da condição de risco por meio de exames, receitas, relatórios ou prescrições médicas para conseguirem se vacinar. Cadastros já existentes em unidades básicas também podem ser usados.

