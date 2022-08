Governo de Cuba vai comprar dólar na taxa informal para captar divisas

AFP 03/08/2022 - 23:29 Compartilhe

O Banco Central de Cuba (BCC) informou que a partir desta quinta-feira os bancos e casas de câmbio começarão a comprar dólar ao preço de 120 pesos cubanos, taxa semelhante à do mercado informal, uma medida destinada a captar divisas.

“Consideramos que a taxa de 120 pesos cubanos por dólar, moeda usada como base para estabelecer a taxa de câmbio para o restante das moedas, é a taxa que consideramos que terá mais expectativa”, expressou a presidente do banco, Marta Sabina Wilson, em pronunciamento na TV.

A moeda disparou no mercado negro depois que, em janeiro de 2021, Cuba implementou uma reforma financeira que fixou o dólar em 24 pesos e, quatro meses depois, suspendeu a venda de dólares à população por falta de liquidez. Desde então, a moeda americana chegou a ser negociada no mercado informal a 124 pesos. Hoje, valia 115, segundo o veículo independente El Toque, considerado ilegal em Cuba.

No momento, apenas as instituições financeiras irão adquirir a moeda americana. No futuro, a população também poderá comprar dólares. “A taxa de 120 pesos por dólar não é de equilíbrio, é apenas para a compra. Quando começarmos a vender, será definida uma taxa de câmbio equilibrada”, explicou Marta Sabina.

A nova paridade será dirigida à população em geral e aos turistas, acrescentou a funcionária. Dessa forma, permanecerão em vigor duas taxas de câmbio.

O ministro da Economia, Alejandro Gil, explicou que a paridade oficial, de 24 pesos, continuará em vigor para transações internas da economia cubana. “Esse passo não tem impacto algum no funcionamento do setor empresarial. O câmbio oficial será mantido” para as empresas mistas, estatais e outras operações financeiras, afirmou.

