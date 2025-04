Governo das Filipinas nega que China tenha tomado o controle de recife em disputa

O governo das Filipinas chamou nesta segunda-feira (28) de “irresponsável” a informação divulgada pela imprensa estatal chinesa segundo o qual um recife em disputa no Mar da China Meridional foi tomado por Pequim.

O canal estatal chinês CCTV anunciou no sábado que a Guarda Costeira do país havia assumido o controle do recife de Tiexian, também denominado Sandy Cay.

“Não há nenhuma verdade na versão de que a Guarda Costeira chinesa tenha tomado o banco de areia Sandy Cay”, declarou nesta segunda-feira o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional das Filipinas, Jonathan Melaya.

O recife Sandy Cay fica próximo à ilha de Thitu, onde as Filipinas mantêm uma base militar e um centro de monitoramento da Guarda Costeira.

Pequim reivindica soberania sobre quase todo o Mar da China Meridional e rejeita as reivindicações de outros países, assim como uma decisão internacional que nega a base legal de sua posição.

