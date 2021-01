Governo da Rússia nega que Putin tenha ‘palácio’ de férias

MOSCOU, 26 JAN (ANSA) – O porta-voz do governo da Rússia, Dmitri Peskov, negou que o presidente Vladimir Putin seja o dono de uma mansão de mais de US$ 1,3 bilhão (R$ 7 bilhões) em Gelendzhik, chamada de palácio pelo opositor russo Alexei Navalny, e informou que ela pertence a “empresários” do país.

“De fato, essa é uma grande propriedade, que é bem conhecida em Gelendzhik, e uma ou mais pessoas possuem essa propriedade direta ou indiretamente. Mas, acredito que o Kremlin não tenha nenhum direito de revelar os nomes desses proprietários. Nós não faremos isso porque, além de tudo, seria inapropriado”, disse Peskov ao ser questionado por jornalistas que cobrem a coletiva diária.

O representante, então, foi perguntado sobre uma suposta investigação que apontou que o local não tinha sido construído por Putin ou por seus familiares, mas em nome de “pessoas individuais” que poderiam ter sido apenas laranjas da situação.

“Não estou de acordo com isso. A investigação citada diz que esse é o palácio de Putin, que foi construído por Putin, para Putin, etc. Putin deu uma resposta negativa definitiva, e mais de uma vez disse que nem ele nem seus parentes têm ou teve qualquer tipo de relação, sobretudo, de posse dessa propriedade”, acrescentou Peskov.

O vídeo divulgado pela equipe que assessora Navalny na última semana teve mais de 90 milhões de visualizações e foi publicado dois dias depois do opositor russo retornar ao país após tratamento na Alemanha por conta de um envenenamento em agosto de 2020.

O político foi preso assim que desembarcou por supostamente ter violado o regime domiciliar de uma condenação de 2014 por um desvio de 26 milhões de rublos (quase R$ 1,9 milhão) de uma empresa de cosméticos francesa.

Na “reportagem”, o advogado afirma que há uma investigação sobre a obra que teria sido construída com dinheiro “ilícito” de oligarcas e empresários russos. Navalny ainda pontua que há segurança de oficiais do governo no local e que a mansão conta com cassino, quadra de hóquei no gelo, um vinhedo, e inúmeros quartos com materiais nobres. (ANSA).

