Governo da RDC e rebeldes concordam em encerrar combates

O governo da República Democrática do Congo (RDC) e o grupo rebelde M23 anunciaram nesta quarta-feira um acordo para interromper os combates no leste do país e negociar uma trégua permanente.

Durante três décadas, a parte oriental do vasto país da África Central foi cenário de combates, que se intensificaram nos últimos meses, com o avanço do M23 para as cidades de Goma e Bukavu, na fronteira com Ruanda, acusada por diversos países e especialistas da ONU de apoiar os rebeldes, embora negue e denuncie a presença de grupos hostis no lado congolês.

O anúncio inesperado de hoje foi feito após negociações mediadas pelo Catar. Os dois lados “concordaram em trabalhar para a conclusão de uma trégua”.

Ambas as partes reafirmam no acordo, divulgado pelo M23, “seu compromisso com o fim imediato das hostilidades”. O cessar-fogo permanecerá em vigor até a conclusão das conversas.

O leste turbulento da RDC é uma região rica em recursos naturais e minerais, mas devastada há décadas por rivalidades regionais decorrentes do genocídio ruandês de 1994.

Ruanda é acusada por Kinshasa de usar o M23, liderado por tutsis, para saquear as riquezas dessa região, mas afirma que a RDC protege naquela área um grupo armado criado por hutus, responsáveis pelo genocídio de tutsis três décadas atrás.

