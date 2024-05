Governo da Itália oferece ajuda ao Rio Grande do Sul

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/05/2024 - 19:01 Para compartilhar:

ROMA, 5 MAI (ANSA) – Após a premiê Giorgia Meloni, o ministro da Defesa da Itália, Guido Crosetto, expressou neste domingo (5) “solidariedade” ao Brasil por conta das “trágicas inundações no Rio Grande do Sul” e ofereceu “condolências às famílias das vítimas e proximidade a todos aqueles que enfrentam essa terrível prova”.

“Estamos prontos a contribuir para as ajudas à população”, escreveu Crosetto em seu perfil no X (antigo Twitter).

Pouco antes, Meloni já havia lamentado a tragédia no Rio Grande do Sul com uma mensagem na mesma rede social.

“É com dor que tomo conhecimento da tremenda inundação que atingiu o Rio Grande do Sul, colocando de joelhos a cidade de Porto Alegre, no Brasil. A minha mais sincera proximidade e do governo italiano às populações afetadas”, declarou a primeira-ministra.

Até o momento, o balanço provisório das inundações é de 78 mortos, mais de 100 desaparecidos, quase 135 mil pessoas fora de casa e cerca de 850 mil indivíduos afetados. (ANSA).