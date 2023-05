Governo da Itália enfrenta investidores sobre escolhas para conselho da Enel

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 10/05/2023 - 10:05 Compartilhe

ROMA (Reuters) – O governo italiano enfrenta uma batalha com investidores rebeldes nesta quarta-feira em uma votação sobre quem deve dirigir a Enel, uma campeã de energia verde e a maior companhia listada do país.

A disputa põe em questão a influência que o Tesouro italiano tem sobre empresas estratégicas estatais nas quais compartilha a propriedade com investidores institucionais cada vez mais expressivos.

Um dos investidores da Enel, a Covalis Capital defendeu mais democracia entre os acionistas, dizendo que o governo não deveria ser capaz de ditar escolhas em uma empresa de capital aberto.

A Enel, que também é uma das maiores concessionárias de energia da Europa, procurou se posicionar como uma desenvolvedora líder de energia renovável. No entanto, sua dívida aumentou e o grupo decidiu focar suas atividades em seis países, incluindo Itália, Espanha e Estados Unidos.

O resultado da votação de quarta-feira é difícil de se prever e a reunião de acionistas, marcada para começar às 12h00 (horário local), pode se estender até tarde da noite.

O Tesouro tem uma participação de 23,6% na Enel e está confiante em ganhar assentos no conselho para sua lista de seis indicados, que incluem seu candidato a CEO Flavio Cattaneo, atualmente vice-presidente da operadora de trens de alta velocidade Italo.

Os três assentos restantes no conselho provavelmente serão divididos entre a Covalis, com sede em Londres, e o grupo de investidores institucionais Assogestioni.

Espera-se que a votação para o chairman seja apertada. É uma luta direta entre o candidato do Tesouro Paolo Scaroni, ex-CEO da Enel e da empresa de energia Eni e que atualmente é o presidente do clube de futebol AC Milan, e o candidato do Covalis, Marco Mazzucchelli.

Covalis argumenta que a Enel precisa de uma figura independente, como o ex-banqueiro Mazzucchelli, para supervisionar seus negócios e pode tentar reabrir a escolha do presidente-executivo se seu candidato a chairman for bem-sucedido.

(Reportagem de Francesca Landini e Keith Weir)

