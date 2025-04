Governo da Itália disponibiliza acervo de arte no Google Arts

SÃO PAULO, 9 ABR (ANSA) – A Coleção de Arte Contemporânea da Farnesina, pertencente ao Ministério das Relações Exteriores e da Cooperação Internacional da Itália (Maeci), passa a oferecer de modo digital e gratuito grande parte de seu acervo ao público global.

Em parceria com o Google Arts & Culture, a iniciativa disponibiliza 400 das mais de 700 obras que compõem o acervo italiano contemporâneo da instituição, incluindo grandes mestres do século 20, como Piero Dorazio, Michelangelo Pistoletto, Arnaldo Pomodoro e Carla Accardi.

“A ação faz parte de uma estratégia de diplomacia cultural que busca promover, por meio da arte, valores universais como democracia, paz e cooperação internacional”, diz comunicado do Maeci divulgado pelo Instituto Italiano de Cultura de São Paulo, informando ainda que a experiência está disponível de forma gratuita na plataforma Google Arts & Culture e em sua versão para Android e iOS.

Desde os anos 1960, quando o Palazzo della Farnesina se tornou sede do Maeci, a arte passou a ser um dos pilares de sua identidade institucional. Através de concursos públicos e aquisições contínuas, o edifício passou a abrigar obras de grandes nomes da arte italiana do século 20.

“A parceria com o Google amplia ainda mais o alcance dessa coleção ao integrá-la ao catálogo digital de mais de três mil instituições culturais de 90 países representados na plataforma”, explica o ministério em nota.

De acordo com informações oficiais do governo, a Itália conta atualmente com 247 instituições já presentes no Google Arts & Culture. (ANSA).