Governo da Itália declara 5 dias de luto por morte do Papa

VATICANO, 22 ABR (ANSA) – O governo da Itália, chefiado pela premiê Giorgia Meloni, declarou cinco dias de luto nacional pela morte do papa Francisco, ocorrida na última segunda-feira (21).

A medida foi decidida em uma reunião do Conselho de Ministros nesta terça (22), que também serviu para discutir a organização do funeral do finado pontífice, que deve reunir líderes do mundo todo, como os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Donald Trump (Estados Unidos), Emmanuel Macron (França), Volodymyr Zelensky (Ucrânia) e Ursula von der Leyen (Comissão Europeia), além de dezenas de milhares de fiéis.

Enquanto isso, o presidente da Itália, Sergio Mattarella, participou do velório do Papa na capela da Casa Santa Marta, no Vaticano, que está aberto apenas para a Cúria Romana e colaboradores de Francisco.

O chefe de Estado se despediu de Jorge Bergoglio ao lado de sua filha, Laura Mattarella. Antes disso, as sedes da Presidência da República e do governo italiano, bem como o Ministério das Relações Exteriores e representações diplomáticas e consulares no mundo, já haviam deixado bandeiras a meio-mastro em sinal de luto. (ANSA).