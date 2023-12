Governo da Espanha anuncia compra de 10% de participação na Telefónica

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/12/2023 - 17:51 Para compartilhar:

O governo da Espanha informou nesta terça-feira, 19, que comprará 10% de participação na Telefónica por meio da Sociedade Estatal de Participações Industriais (Sepi). O negócio transformará o Estado espanhol no maior acionista da gigante das telecomunicações e deve ser avaliado em cerca de 2 bilhões de euros, de acordo com a imprensa local.

A expectativa da Sepi é de que o acordo reforce a estabilidade da empresa. Segundo a ministra de Economia do país, Nadia Calviño, a decisão está alinhada com outros países europeus, como Alemanha e França, que também têm ampliado a atuação no setor privado. “O objetivo é dar estabilidade para que a empresa possa alcançar seus objetivos estratégicos”, disse.

Em setembro, o grupo de telecomunicações da Arábia Saudita STC Group já havia comprado 9,9% da companhia, em uma transação avaliada em 2,1 bilhões de euros.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias