Governo da Colômbia suspende trégua com maior dissidência das Farc após assassinato de indígena

AFP 17/03/2024 - 17:26

O governo da Colômbia decretou neste domingo (17) a suspensão da trégua pactuada com a maior facção dissidente do acordo de paz com as Farc, depois que os rebeldes realizaram um ataque a um grupo de indígenas que deixou uma mulher morta e um ferido.

“Devido ao não cumprimento do cessar-fogo por parte das estruturas do Estado Maior Central das FARC-EP nos departamentos de Nariño, Cauca e Valle del Cauca, será ordenada sua suspensão e o reinício das ações ofensivas contra as mesmas pela Força Pública”, diz um decreto do Ministério da Defesa.

