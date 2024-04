Governo da Colômbia rejeita declarações do ELN sobre negociações de paz

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/04/2024 - 16:06 Para compartilhar:

A negociadora-chefe do governo colombiano com o ELN rejeitou, nesta terça-feira (23), as declarações do líder dessa guerrilha, que acusou o Executivo de “perfídia”, garantiu que as negociações de paz enfrentam o “pior momento” e anunciou que vão “meditar o cessar-fogo”.

“Esse tipo de declaração e esses tipos de qualificações não podem ser admitidos quando o governo deu todas as possibilidades para que esta paz avançasse”, disse a delegada do governo Vera Grabe em uma entrevista à W Radio.

O presidente de esquerda, Gustavo Petro, conduz negociações com rebeldes do Exército de Libertação Nacional (ELN) desde novembro de 2022 em meio a turbulências.

As partes alegaram violações do acordo em diversas ocasiões, o que levou a crises e suspensões temporárias das negociações.

Grabe reagiu a uma entrevista que o negociador da guerrilha Pablo Beltrán concedeu ao jornal El País, em Caracas.

O líder rebelde, de 70 anos, garantiu que estão “muito ofendidos” com este governo e consideram-no “pior” que o do presidente conservador Iván Duque (2018-2022) e o do liberal Juan Manuel Santos (2010-2018), que chegou a um acordo de paz com a guerrilha das Farc em 2016.

“Nunca um Governo esticou tanto a corda como desta vez (…) Estou à frente desta delegação há 10 anos e é o pior momento que enfrentei”, disse na entrevista publicada na segunda-feira.

Beltrán rejeita as “negociações regionais” que o governo realiza com a Frente Comunitária Sul do ELN no departamento de Nariño, na fronteira com o Equador, porque garante que se trata de uma facção desobediente que “tem um processo disciplinar”.

Mas Grabe acredita que estes diálogos no sudoeste do país devem continuar e não podem ser “apagados”: “Temos alternativas (…), mas o ELN ainda não as aceita”, admitiu.

lv/vd/cjc/aa