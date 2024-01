Governo da Colômbia e ELN iniciam sexta rodada de negociações

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/01/2024 - 19:58 Para compartilhar:

O governo colombiano e o Exército de Libertação Nacional (ELN) iniciaram nesta segunda-feira (22), em Havana, uma nova rodada de negociações, na qual pretendem prorrogar o cessar-fogo, que expira no próximo dia 29.

“O sexto ciclo começou com a expectativa de avançar e nos aproximar das transformações de que a Colômbia necessita”, publicou a delegação do ELN na rede X, juntamente com uma foto dos negociadores na Praça da Revolução, em Havana.

Na sexta rodada de negociações, as partes buscarão prorrogar o cessar-fogo de seis meses assinado em junho em Havana, que entrou em vigor em 3 de agosto. Em dezembro, o ELN, última guerrilha ativa na Colômbia, comprometeu-se no México a suspender os sequestros.

O grupo guerrilheiro, que atua há 59 anos, “está terceirizando” os sequestros e pagando criminosos comuns para realizarem essa atividade, apontou no começo do mês o Ministério Público da Colômbia.

No encerramento da rodada de negociações no México, Pablo Beltrán, chefe da delegação do ELN, queixou-se de ataques paramilitares recentes, que deixaram mais de duas dezenas de mortos em suas fileiras.

Em novembro de 2022, Petro retomou com o ELN as negociações de paz, suspensas por seu antecessor Iván Duque (2018-2022) após um atentado que matou 20 policiais.

lp/cjc/lb/am

X

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias