Governo da Colômbia e ELN decidem retomar processo de paz após reunião em Caracas

O governo da Colômbia e a guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN) concordaram em retomar em dez dias o processo de diálogo de paz paralisado desde setembro, após uma reunião que terminou nesta quinta-feira (7) em Caracas, informaram em um comunicado conjunto.

“Para continuar o trabalho da Mesa de Diálogos para a Paz decidimos que, uma vez feitas as consultas necessárias, nos reuniremos de 19 a 25 de novembro”, indica o texto, que se compromete a “fortalecer esta mesa como órgão de negociação e decisão”.

Os partidos insistiram “na urgência de superar os fatores de crise e em fazer o que for necessário para obter o máximo de progresso nos próximos vinte meses do atual governo”.

O processo de paz entre os guerrilheiros do ELN e o governo colombiano foi suspenso em setembro por decisão do presidente Gustavo Petro, em reação a um ataque desse grupo marxista-leninista contra uma base militar que deixou três soldados mortos e 28 feridos.

O contato foi retomado em Caracas nesta semana com o objetivo de retomar o processo de paz e chegar a um acordo sobre um cessar-fogo, sobre o qual não houve nenhum pronunciamento até o momento.

Esse “é o primeiro passo para sair do que chamamos de congelamento da mesa”, disse o chefe negociador do ELN, Pablo Beltrán, à Caracol Radio da Colômbia na quinta-feira.

“Dizemos que nos reunimos, resolvemos alguns problemas, mas não outros, estamos indo a consultas para ver como podemos desatar os nós e nos reuniremos novamente muito em breve para continuar com isso, para superar os problemas”, acrescentou.

“Este país precisa virar a página da guerra”, disse ele.

– “Acordo nacional” –

No início do dia, o ELN declarou em um comunicado sua “vontade de paz” e propôs um “novo modelo de negociação”.

Também pediu que os Estados Unidos “não se oponham à solução política do conflito” e “avancem o máximo possível” nas negociações até 2026, bem como “um acordo nacional”.

“O objetivo é fazer o máximo de progresso possível”, disse Beltrán. “Faltam 20 meses (…). Chegamos em um acúmulo de acordos parciais e com a vontade de avançar o máximo possível”.

O grupo insurgente declarou no início da reunião na Venezuela seu “compromisso” com a busca de uma “solução política”.

A negociadora-chefe de Petro, Vera Grabe, disse na semana passada que a “reativação” de um “cessar-fogo” e a “dinâmica humanitária”, entre outras questões, seriam abordadas, de acordo com um comunicado presidencial.

O diálogo com o ELN foi realizado no México, em Cuba e na Venezuela. A última reunião anterior em Caracas entre as partes foi em maio.

O ELN, em armas desde 1964, intensificou sua ofensiva no início de agosto, quando decidiu não retomar uma trégua que estava em vigor desde 2023. As forças militares também retomaram as operações contra os rebeldes.

Petro, o primeiro presidente esquerdista da Colômbia, está tentando neutralizar o conflito armado de seis décadas, mantendo conversações com várias guerrilhas e gangues criminosas, o que lhe rendeu críticas da oposição, que denunciou uma deterioração na segurança pública.