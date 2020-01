Governo da China diz que segue vigilante quanto à peste suína

Pequim, 02 – O governo chinês está vigilante em relação ao risco de a peste suína africana (ASF, na sigla em inglês) voltar a ganhar força após a recente retomada da produção suína do país, afirmou o vice-ministro da Agricultura e Assuntos Rurais do país, Yu Kangzhen, em uma coletiva de imprensa. “Como a produção de suínos aumentou nos últimos meses, o risco de o vírus se espalhar novamente no inverno e na primavera também aumentou”, disse Yu.

Segundo a autoridade federal, novas medidas serão adotadas para impedir a maior disseminação da doença, como incentivar a criação dos animais em prédios de vários andares. O governo também designou a 36 prefeitos a tarefa de garantir preços estáveis na carne suína. Nas últimas semanas, a alta dos preços das proteínas animais produto desacelerou, segundo Yu. Fonte: Dow Jones Newswires.