Governo da Bahia anuncia programa de recolocação de trabalhadores da Ford

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), anunciou nesta terça-feira (12) em reunião com os trabalhadores desempregados após fechamento da fábrica da Ford em Camaçari (BA), que o governo irá disponibilizar, entre outras medidas, um banco de dados para auxiliar a recolocação desses profissionais em outras empresas. O anúncio acompanha decisão do governo estadual de encontrar investidores para ocupar e produzir no parque fabril deixado pela montadora, que anunciou nesta semana que irá encerrar a produção de automóveis no País. O grupo de trabalho encarregado de encontrar interessados pela fábrica na Bahia inclui técnicos do Estado, membros da Federação da Indústria da Bahia e representantes do Sindicato dos Metalúrgicos.

