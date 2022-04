Governo da Austrália diz que Brasil x Argentina será em Melbourne dia 11 de junho

O impasse para a realização do jogo entre Brasil e Argentina pode ter chegado a um final. O governo da Austrália e a liga australiana de futebol anunciaram que o Superclássico será disputado na cidade de Melbourne, no dia 11 de junho, às 19h45 (6h45, horário de Brasília).





“Ter duas das seleções de futebol mais bem-sucedidos do mundo retornando ao estádio MCG (Melbourne Cricket Ground) para continuar sua rivalidade de longa data reforça nossa posição como uma das grandes cidades esportivas do mundo e capital de eventos da Austrália”, comemorou Martin Pakula, ministro do turismo e dos esportes do país da Oceania.

Ainda não se tem a confirmação, no entanto, se este mesmo duelo valerá pelas Eliminatórias da Copa. Em 2021, o jogo entre Brasil e Argentina foi interrompido na Neo Química Arena após agentes da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) impedirem a continuidade do pleito com a presença de atletas argentinos que omitiram informações para entrar no País, em meio à pandemia da covid-19.

A Fifa decidiu que o jogo deverá ser retomado. A CBF e a AFA, porém, não têm um entendimento acerca da data e da disputa. As confederações ainda pleiteiam junto à entidade máxima do futebol que a partida não tenha de ser disputada. Uma das alternativas propostas é que o amistoso entre as duas rivais, pré-agendado na Austrália, valha pelo torneio.

A Fifa exige primordialmente que os jogos das Eliminatórias respeitem o limite territorial do continente. Portanto, jogos das Eliminatórias sul-americanas devem ser disputados na América do Sul. Uma exceção pode ser aberta dada a falta de espaço no calendário até a realização da Copa do Mundo do Catar, em novembro.

A Argentina também se colocava contrária à disputa do amistoso no dia 11 de junho. O primeiro motivo seria que a seleção de Lionel Scaloni ficaria reunida apenas até o dia 7. Além disso, um compromisso com a Itália – em um torneio “Finalíssima” entre as campeãs da Eurocopa e da Copa América – está agendado para Londres, no estádio Wembley, no dia 1º de junho. O longo deslocamento da Europa para a Oceania é outra circunstância criticada pelos argentinos.

Ainda no mês de junho, a seleção brasileira fará amistosos com o Japão e a Coreia do Sul. Os compromissos foram confirmados nesta terça-feira pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. As partidas também acontecerão em território asiático.