Governo cria grupo para discutir aumento de mistura de etanol na gasolina a 30%

Reuters - 28/04/2023 - 15:26

(Reuters) – O governo brasileiro está criando um grupo de trabalho para discutir o aumento da mistura de etanol anidro na gasolina de 27% para 30%, disse nesta sexta-feira o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, durante um evento em Minas Gerais transmitido na internet.







O potencial aumento da mistura do biocombustível, segundo o ministro, poderia ocorrer de maneira gradual e com transparência, com o avanço dos estudos.

(Por Marta Nogueira, no Rio de Janeiro)

