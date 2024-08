Governo continua em negociação com Vale por denominador comum sobre ferrovias, diz Renan Filho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/08/2024 - 14:53 Para compartilhar:

O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou neste sábado, 31, que mesmo com a troca recente na presidência, a Vale se comprometeu a manter a proposta inicial ao governo federal envolvendo a renovação de concessões de ferrovias exploradas pela mineradora no País. “Com a nova gestão, vamos afunilar para ver se aquela proposta da Vale tende ao que o governo federal acha razoável ou se haverá uma contraproposta para chegarmos a um denominador comum”, detalhou, após participar de um painel da Expert, evento da XP Investimentos em São Paulo.

No último dia 18, Renan Filho disse que o valor do acordo sobre o pagamento das concessões será muito superior ao de anteriores.

Sem dar prazo específico para a conclusão do processo, Renan Filho explicou que foram realizadas quatro renovações antecipadas das concessões à Vale, sendo que duas já foram renegociadas e assinadas, e uma está no Tribunal de Contas da União (TCU), por tramitação do entendimento do acordo. O ministro não deu detalhes sobre a quarta renovação.

“Enviaremos nos próximos dias ou meses ao TCU, junto com a Vale, um acordo já avançado”, emendou Renan Filho, citando ainda que valores do acordo já estavam incluídos no Orçamento deste ano, e podem ser incluídos também no de 2025. “O problema é que precisamos de um entendimento sobre isso. Não são receitas líquidas e certas, são, inclusive, no âmbito do Orçamento, inseridas como possibilidade de receita extraordinária”, afirmou.