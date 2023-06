Governo confirma viagem de Lula a Roma e ao Vaticano

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/06/2023 - 19:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 14 GIU – O governo brasileiro confirmou nesta quarta-feira (14) a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na próxima semana a Roma e ao Vaticano, como parte de uma turnê europeia que incluirá a França.

A visita do “presidente a Roma e ao Vaticano está prevista para ocorrer entre 20 e 22 de junho”, informou o Ministério das Relações Exteriores nesta noite.

Em outra nota, o Itamaraty informou sobre a viagem do mandatário a “Paris, prevista para ocorrer nos dias 22 e 23 de junho”. No território francês, Lula participará de um fórum sobre economia verde com o presidente Emmanuel Macron, um de seus principais interlocutores na Europa.

Nesta semana, o petista já havia dito que pretende se reunir com seu homólogo da Itália, Sergio Mattarella, e com o papa Francisco, que ainda se recupera de uma cirurgia abdominal. A expectativa é de que o encontro com o líder da Igreja Católica aconteça no dia 21 de junho. (ANSA).

