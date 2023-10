Governo confirma morte de brasileira em Israel

"Governo lamenta e manifesta seu profundo pesar com a morte da cidadã brasileira Karla Stelzer Mendes, de 42 anos, terceira vítima fatal dos atentados ocorridos no último dia 7 de outubro em Israel", diz uma nota do Ministério das Relações Exteriores. (Crédito: Reprodução)