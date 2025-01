Governo confirma Clayton Luiz Montes no comando da Secretaria de Orçamento Federal

O governo confirmou nesta quarta-feira, 22, o nome de Clayton Luiz Montes para comandar a Secretaria de Orçamento Federal (SOF) do Ministério do Planejamento e Orçamento. O despacho com a nomeação foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Montes, que é servidor de carreira do Ministério da Fazenda, já exercia o cargo de secretário substituto na SOF desde a saída de Paulo Bijos, no fim de junho do ano passado.

O ex-secretário foi convocado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), a retornar ao seu posto na Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira (Conof).

Como mostraram o Estadão e o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) na ocasião, o ofício de Lira pegou de surpresa o Ministério do Planejamento, incluindo a ministra Simone Tebet, que contatou o presidente da Câmara diretamente.

A renomeação era uma prerrogativa do chefe da Casa, tendo em vista que Bijos era um servidor cedido pelo Legislativo, mas tratou-se de movimento incomum, sobretudo por ter sido feito à revelia do ministério.