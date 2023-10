++ Governo confirma 3 italianos desaparecidos em Israel ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/10/2023 - 17:01 Compartilhe

ROMA, 14 OUT (ANSA) – Fontes do governo italiano desmentiram neste sábado (14) a informação de que existem oito ítalo-israelenses desaparecidos desde os primeiros ataques promovidos pelo grupo fundamentalista Hamas, no dia 7 de outubro.

Em referência a um quadro gráfico atribuído ao Estado de Israel que indica oito cidadãos italianos desaparecidos e um morto” após os ataques armados na região de Gaza, fontes do Ministério das Relações Exteriores da Itália especificam que neste momento os cidadãos com passaporte italiano que, em Israel não estão temos notícias, são três. (ANSA).

