Governo comemora alta da classe média apontada em estudo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e integrantes do governo comemoram estudo que indica que a classe média voltou a ser maioria no Brasil. Na rede social X, Lula disse que “esse é o país que estamos construindo juntos, onde as famílias têm mais emprego e renda, mais oportunidades e crescimento econômico”.

O levantamento, realizado pela Tendências Consultoria e divulgado pelo jornal O Globo, diz que 50,1% dos domicílios estão nas classes C, B e A. Em 2023, os domicílios da classe média representavam 49,6%.

O governo destacou o dado positivo após uma série de notícias negativas sobre a economia, como a valorização de 27% do dólar em 2024 e o fechamento do Ibovespa no nível mais baixo desde 2021.

Nas redes sociais, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta (PT), afirmaram que o dado reflete um desejo de Lula. “O Brasil ser um país de classe média é um desejo público do presidente Lula”, afirmou Alckmin, que também aproveitou a ocasião para elogiar a equipe econômica. “Com os avanços nas reformas econômicas e no equilíbrio fiscal, liderados pelo ministro Fernando Haddad, os resultados serão ainda melhores!”.

“O Brasil ser um país de classe média é um desejo do presidente Lula que agora volta a se concretizar. Combater a desigualdade e tornar o país mais justo para todos é o caminho que tomamos para garantir dignidade para nosso povo”, escreveu Pimenta.

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que a ascensão social dos brasileiros em 2024 “é o resultado direto da retomada do emprego e do aumento real dos salários no governo do presidente Lula”.