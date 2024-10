Governo cobra CBF por anúncio de bet e site de acompanhantes em jogo do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/10/2024 - 21:30 Para compartilhar:

O governo federal notificou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para que a entidade explicasse a presença de publicidade de aposta on-line, bebida alcoólica e site de acompanhantes durante partidas de futebol.

A CBF e o Botafogo foram notificados a prestar esclarecimentos pela Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor (Senacon), órgão vinculado ao Ministério da Justiça.

A notificação foi emitida após a Senacon receber denúncia por conta de publicidade veiculada no campo do Botafogo, o Engenhão no dia 14 de setembro contra o Corinthians. O governo questionou tanto a CBF como o time carioca pela exibição, durante o jogo, de banners de uma marca de cerveja, de um site de bet e ainda de um site de acompanhantes.

Procurados, CBF e Botafogo não se manifestaram. Em resposta ao governo, a Confederação alegou que a publicidades seguem a lei e que a atividade de “acompanhante” não é ilegal. O Botafogo disse que os anúncios são fruto de contrato de empresa com a CBF.

A Senacon argumenta que tem como dever garantir que públicos vulneráveis não sejam alvo de publicidades abusivas.