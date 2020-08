Governo chinês pede para agricultor superar danos às lavouras e retomar produção

São Paulo, 24 – O ministro da Agricultura e Assuntos Rurais da China, Han Changfu, destacou a necessidade de o país manter foco nas metas estabelecidas pelo presidente Xi Jinping para produção alimentar no país. O ministro disse que os departamentos agrícolas e rurais do país, em todos os níveis, devem assumir responsabilidade pela segurança alimentar e fazer um bom trabalho “incessantemente” de manutenção da produção de alimentos importantes para o abastecimento, como as criações de suínos e os grãos.

“Façam de tudo para conseguir uma boa colheita de grãos de outono e garantir que a produção esteja estável, incluindo a produção de suínos que deve retornar os níveis quase normais (pré pandêmicos), tentando atingir os objetivos do país”, exortou Han Changfu, em uma inspeção à região de Sichuan.

Recentemente, inundações severas em algumas partes de Sichuan prejudicaram as plantações. Na área mais atingida, na cidade de Leshan, o ministro esteve presente para avaliar a situação e ressaltou que é necessário fortalecer a orientação do governo em resposta aos desastres naturais na agricultura, organizar as ações emergenciais e técnicas modernas para retomar a produção.’

“Devemos evitar que os desastres causem pobreza”, disse o ministro, citando especialmente as lavouras de arroz e a redução do plantel de suínos. Ele destacou a importância do maquinário agrícola e da organização da colheita, com a secagem oportuna do arroz para minimizar as perdas.

