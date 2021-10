Governo central tem primeiro superávit primário em 9 anos em setembro, de R$303 mi

BRASÍLIA (Reuters) – O governo central, formado por Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social, registrou um superávit primário de 303 milhões de reais em setembro, primeiro dado no azul para o mês desde 2012, ajudado pelo aumento na arrecadação.

O dado, divulgado nesta quinta-feira pelo Tesouro, veio melhor que a projeção de um resultado neutro, segundo pesquisa Reuters com analistas.

Em setembro do ano passado, o déficit havia sido de 76,144 bilhões de reais, fortemente impactado pelos gastos extraordinários associados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19.

“Créditos extraordinários, apoio financeiro a Estados e Municípios e subsídios destinados ao Programa Emergencial de Acesso a Crédito (PEAC Maquininhas) apresentaram redução de 40,9 bilhões, 21,3 bilhões e 5,5 bilhões de reais, respectivamente, quando comparados a setembro de 2020”, disse o Tesouro.

Na véspera, a Receita já havia divulgado uma arrecadação recorde para setembro, influenciada pelo maior recolhimento de tributos de empresas.

Na comparação com o mesmo mês do ano passado, a receita líquida do governo central teve um aumento real de 9,3%, a 128,448 bilhões de reais. Já a despesa caiu 36,4% na mesma base de comparação, a 128,146 bilhões de reais.

“Os dados de setembro corroboram a tendência de melhora consistente nas contas públicas ao longo de 2021, resultado da forte arrecadação e da maior focalização das despesas relacionadas ao enfrentamento da pandemia”, disse o Tesouro. No acumulado dos nove primeiros meses do ano, o rombo nas contas públicas foi de 82,486 bilhões de reais, contra 677,446 bilhões de reais em igual etapa de 2020.

Em 12 meses, o déficit primário alcançou 154,2 bilhões de reais, equivalente a 1,8% do Produto Interno Bruto (PIB). No fim de setembro, o Ministério da Economia melhorou sua projeção de déficit primário para o governo central em 2021 a 139,4 bilhões de reais, diante da perspectiva de maior arrecadação neste ano.

(Por Marcela Ayres)

