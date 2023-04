Governo central tem déficit primário de R$7,085 bi em março

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 27/04/2023 - 15:00 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – O governo central, composto por Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social, registrou um déficit primário de 7,085 bilhões de reais em março, informou o Tesouro nesta quinta-feira.







O resultado veio pior que a expectativa do mercado, de acordo com pesquisa da Reuters, que apontava para um déficit de 3,725 bilhões de reais no mês.

O resultado de março deste ano também foi pior que o registrado no mesmo mês do ano passado, quando o governo central havia registrado déficit de 6,418 bilhões de reais.

No acumulado de janeiro a março, o governo central ainda está superavitário em 31,4 bilhões de reais, graças ao forte resultado positivo verificado no primeiro mês do ano.

A previsão contida na Lei Orçamentária Anual (LOA) é de um déficit primário de 228,1 bilhões de reais em 2023. O Ministério da Fazenda, no entanto, vem trabalhando com um rombo menor.

(Por Fabrício de Castro)







Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias