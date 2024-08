Governo britânico reduz para menos de 19% participação no NatWest

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/08/2024 - 12:29 Para compartilhar:

O governo do Reino Unido segue diminuindo a participação no NatWest Group à medida em que busca devolver o credor ao controle privado. Os registros mostram que a participação caiu de 19,97% para 18,99%.

Nesta segunda-feira, arquivos regulatórios mostraram que, na sexta-feira, o Tesouro se desfez de 83,9 milhões de ações ordinárias.

O governo ainda possui 6,31 bilhões de ações do banco, avaliadas em 20,54 bilhões de libras com base no preço de fechamento de sexta-feira.

A redução da participação governamental faz parte de um plano de privatizar por completo o NatWest até 2025-2026, como foi anunciado pela nova chefe do Tesouro do Reino Unido, Rachel Reeves.

A estratégia inclui a desistência de venda ao varejo, que foi considerada anteriormente, justificada pela série de medidas que o governo deve tomar para enfrentar o excesso de gastos de 22 bilhões de libras, herdado do governo anterior.

O governo tem explorado três opções para reduzir a participações no banco: um plano de negociação, recompras dirigidas e colocações de ações para investidores institucionais e privados. Fonte: Dow Jones Newswires.