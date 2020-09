Governo britânico propõe legislação que ameaça romper acordo com UE sobre Brexit

O governo britânico apresentou nesta quarta-feira ao Parlamento um projeto de lei para garantir o livre-comércio entre os quatro países que compõem o Reino Unido, após a oficialização do divórcio com a União Europeia, marcado para o fim deste ano. O texto inclui uma garantia de que a Irlanda do Norte permanece sobre jurisdição alfandegária de Londres, o que, para Bruxelas, viola os termos do acordo de separação.

A própria legislação destaca explicitamente que certas disposições entrarão em vigor “mesmo com inconsistência ou incompatibilidade com lei internacional ou outra lei nacional”.

Pelo entendimento firmado entre o país insular e o bloco europeu, a Irlanda do Norte teria que seguir as regras alfandegárias da UE.

