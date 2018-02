Governo britânico exige explicações da Oxfam sobre escândalo sexual no Haiti

O governo britânico se reunirá nesta segunda-feira com autoridades da Oxfam, após acusações de que funcionários da ONG contrataram prostitutas no Haiti em 2011, durante uma missão humanitária após o terremoto que assolou aquele país em 2010.

A ministra de Desenvolvimento Internacional, Penny Mordaunt, anunciou que irá se encontrar amanhã com representantes da ONG. “Se não transmitirem todas as informações sobre o caso, não trabalharei mais com eles”, advertiu neste domingo, em entrevista à rede BBC.

Segundo seu presidente, a Oxfam recebe “menos de 10% de seu financiamento total” da agência britânica responsável pelo desenvolvimento internacional.

Para a ministra, a Oxfam, “definitivamente, tomou a má decisão” de omitir os detalhes sobre a natureza destas acusações das autoridades e da Comissão de Caridade, instituição que controla as ONGs.

A Oxfam, uma confederação de organizações humanitárias com sede na Grã-Bretanha, emprega cerca de 5 mil trabalhadores e conta com mais de 23 mil voluntários, e afirma ter investigado o caso logo após as primeiras denúncias, em 2011. Quatro funcionários foram expulsos e outros três pediram demissão antes do fim da investigação, informou a ONG, condenando o comportamento dos funcionários envolvidos.

Houve informações na imprensa em 2011 sobre a investigação, mas sem detalhar a natureza das acusações. O presidente da Oxfam, Mark Goldring, disse neste sábado à BBC Rádio 4 que, vendo agora, “preferiria que tivéssemos citado o mau comportamento de natureza sexual, mas acho que ninguém se interessou em descrever os detalhes deste comportamento, porque chamaria muita atenção para o assunto”, explicou.

– Orgia –

A Comissão de Caridade indicou ter recebido um relatório da Oxfam, em agosto de 2011, mencionando “comportamentos sexuais inadequados, intimidações, assédio”, mas sem falar em “abusos contra beneficiários” da ONG, nem em “crimes em potencial envolvendo menores”.

O jornal britânico “The Times” informou que um diretor da Oxfam contratou prostitutas durante uma missão de ajuda humanitária após o terremoto que devastou o Haiti em 2010 e deixou 300 mil mortos.

Os fatos revelados pelo Times são “realmente chocantes”, segundo Downing Street (residência da chefe de governo do Reino Unido), que demanda “uma investigação completa e urgente sobre estas acusações, tão graves”.

Segundo as últimas revelações publicadas pelo “Sunday Times”, mais de 120 funcionários de importantes ONGs britânicas foram acusados de abuso sexual no último ano. No Haiti, grupos de prostitutas eram convidadas a casas e hotéis pagos pela Oxfam. Uma fonte citada pelo jornal afirma ter assistido a um vídeo que mostrava uma orgia com prostitutas que vestiam camisetas da Oxfam.

– Não advertir –

Segundo a investigação do The Times, a Oxfam também é suspeita de não ter advertido outras ONGs sobre o comportamento dos envolvidos no escândalo, o que permitiu que estes funcionários se transferissem para outras missões a cargo de pessoas vulneráveis em diferentes áreas de desastre.

Desta maneira, o diretor da Oxfam no Haiti, Roland van Hauwermeiren, renunciou sem nenhuma ação disciplinar, apesar de ter admitido que contratou prostitutas. Depois, tornou-se chefe da missão da ONG francesa Ação Contra a Fome (ACF) em Bangladesh entre 2012 e 2014.

A ACF contatou a Oxfam antes de empregar Roland van Hauwermeiren, mas a ONG não lhe indicou as razões de sua renúncia, declarou à AFP Mathieu Fortoul, porta-voz da organização. “Além disso, recebemos referências positivas de ex-colegas da Oxfam – a título pessoal – que trabalharam com ele, acrescentou.