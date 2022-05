Governo britânico autoriza venda do Chelsea

O governo britânico autorizou nesta quarta-feira (25) a venda do clube de futebol Chelsea, propriedade do oligarca russo Roman Abramovich, para um grupo liderado pelo americano Todd Boehly, anunciou a ministra dos Esportes.







“À noite, o governo concedeu uma licença que permite a venda do @ChelseaFC. Devido às sanções que impomos a pessoas próximas de (o presidente russo Vladimir) Putin e à sangrenta invasão da Ucrânia, o futuro a longo prazo do clube só pode ser garantido com um novo proprietário”, afirmou a ministra britânica da Cultura, Meios de Comunicação e Esportes, Nadine Dorries, no Twitter.

A Premier League aprovou na terça-feira a compra do Chelsea pelo grupo dirigido pelo empresário americano Todd Boehly, que fez no dia 7 de maio uma oferta de 4,25 bilhões de libras (R$ 25,67 bilhões, na cotação atual) pela aquisição do clube londrino.

O Chelsea está no olho do furacão desde o início da invasão russa à Ucrânia.

O bilionário Abramovich, alvo de sanções de Londres, colocou o Chelsea à venda no dia 2 de março, insistindo que não solicitaria o reembolso dos empréstimos contraídos pelo clube ao longo dos seus 19 anos à frente do mesmo, e que todos os lucros da operação iriam para as vítimas da guerra.

“Estamos convencidos de que o lucro da venda não beneficiará Roman Abramovich ou outras pessoas sob sanções. Quero agradecer a todos, em particular as pessoas que trabalharam sem descanso para que o clube continue jogando e para concluir esta venda, protegendo os torcedores e a comunidade do futebol em geral”, disse a ministra.

Abramovich comprou o Chelsea em 2003 por 140 milhões de libras.

Graças ao suporte econômico do oligarca russo, o clube, antes no segundo escalão do futebol inglês, se tornou um dos maiores da Europa, conquistando cinco vezes a Premier League e duas Ligas dos Campeões (2012 e 2021).

Nesta temporada, o time terminou o Campeonato Inglês em terceiro e se classificou para a próxima Champions.

