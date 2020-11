Governo britânico apoia plano de Rashford para combater fome

LONDRES, 9 NOV (ANSA) – O atacante Marcus Rashford, do Manchester United, conseguiu o apoio do governo britânico para a sua campanha de combate à fome de crianças e de famílias carentes no Reino Unido.

O plano do jogador, que vai durar por todo o inverno, será administrado pelas autoridades locais. O governo oferecerá para as famílias mais necessitadas refeições gratuitas durante o período, além da realização de atividades recreativas.

Rashford, de 23 anos de idade, informou que a contribuição do governo liderado pelo primeiro-ministro Boris Johnson, que inicialmente rejeitou apoiar o plano, beneficiará cerca de 1,7 milhão de crianças.

A imprensa local revelou que mais de um milhão de pessoas já preencheram o formulário online de adesão ao plano promovido por Rashford, que desde o início da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2) demonstrou seu compromisso em ajudar as famílias mais carentes.

“Após a partida, tive uma ótima conversa com o primeiro-ministro para entender melhor o plano proposto. Celebro as medidas que o governo tomará para combater a pobreza entre as crianças no Reino Unido”, disse Rashford.

A campanha do jogador do Manchester United, que também cresceu na pobreza, comoveu diversas pessoas no país, principalmente com a aproximação do Natal. Theresa Coffey, ministra do Trabalho e Previdência, afirmou que cerca de 188 milhões de euros serão disponibilizados para financiar a campanha.

Neste sábado (7), antes do jogo entre Everton e Manchester United, no estádio Goodison Park, Rashford foi homenageado pelos torcedores do clube rival. Durante o aquecimento, os telões mostraram uma foto do atacante com uma mensagem ao lado.

“Obrigado por defender nossas crianças que precisavam de uma voz, aqui em Merseyside e em todo o país”, dizia a mensagem.

Aos 23 anos, Rashford é um dos principais destaques do Manchester United. O jovem atacante defende os Red Devils desde 2015. (ANSA).

Veja também