Governo britânico admite risco de focos de Covid na Euro

O governo do Reino Unido admitiu nesta quarta-feira (7) o risco do surgimento de focos de disseminação do coronavírus Sars-CoV-2 por conta da realização das semifinais e da decisão da Eurocopa em Londres.

A capital britânica já recebeu a primeira semi, entre Itália e Espanha, na última terça (6), com vitória da Azzurra nos pênaltis, enquanto o outro finalista sairá do confronto entre Inglaterra e Dinamarca, nesta quarta.

“Acredito que somos capazes de administrar o risco, mas não podemos dizer que não existem riscos quando se tem milhares de pessoas em um lugar”, disse o secretário de Negócios do governo do Reino Unido, Kwasi Kwarteng, à rádio LBC.

Para as semifinais e a decisão, no próximo domingo (11), o governo autorizou a presença de públicos de até 60 mil torcedores no Estádio de Wembley, levantando preocupações em países da União Europeia.

O Reino Unido vive um momento de repique nos casos do novo coronavírus impulsionado pela variante Delta, embora isso não tenha se refletido ainda em crescimento nas mortes, já que metade da população está totalmente vacinada contra a Covid-19.

“Sempre tem uma margem de risco na vida. Estou confiante de que não haverá nenhum grande foco, mas não podemos garanti-lo”, declarou Kwarteng. (ANSA).

