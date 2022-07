Governo Bolsonaro tem avaliação negativa de 45%, diz Datafolha

Por Eduardo Simões







SÃO PAULO (Reuters) – O governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) tem avaliação negativa de 45%, ao passo que 28% veem o governo de forma positiva e 26% o enxergam como regular, de acordo com trecho de pesquisa Datafolha publicada na noite de quinta-feira no site do jornal Folha de S.Paulo.

No levantamento anterior do instituto sobre a avaliação do governo do presidente, que tentará a reeleição no pleito de outubro, o percentual dos que avaliavam o governo negativamente era de 47%, enquanto os que o viam de forma positiva eram 26% e os mesmos 26% consideravam o governo regular. Todas as variações aconteceram dentro da margem de erro do levantamento, que é de 2 pontos percentuais.

Na véspera, o instituto divulgou sua pesquisa de intenção de voto para a Presidência da República e apontou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na liderança, com 18 pontos percentuais de vantagem sobre Bolsonaro, que aparece em segundo.

O levantamento apontou que, se o primeiro turno da eleição marcado para 2 de outubro fosse realizado agora, Lula seria eleito sem a necessidade de uma segunda rodada de votação.

O Datafolha ouviu 2.556 pessoas presencialmente em 183 municípios entre quarta e quinta-feira.