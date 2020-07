Governo Bolsonaro proíbe queimadas na Amazônia por 120 dias

SÃO PAULO, 16 JUL (ANSA) – O governo do presidente Jair Bolsonaro suspendeu nesta quinta-feira (16) as queimadas na Amazônia e no Pantanal, durante 120 dias. A medida foi publicada no Diário Oficial da União e é assinada pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O primeiro artigo do documento diz que a proibição é em todo território nacional, mas, logo no artigo seguinte, informa que “ficam autorizadas as queimas controladas em áreas não localizadas na Amazônia Legal e no Pantanal, quando imprescindíveis à realização de práticas agrícolas, desde que autorizadas previamente pelo órgão ambiental estadual”.

O novo decreto, que entra em vigor imediatamente, foi anunciado no momento em que o governo Bolsonaro tem sido alvo de críticas por suas políticas ambientais. Na semana passada, investidores estrangeiros pediram a redução do desmatamento e das queimadas antes da retomada dos investimentos. Um dia depois, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) revelou que junho deste ano registrou o pior resultado de desmatamento para o mesmo mês desde 2015. (ANSA)

