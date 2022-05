Governo Biden relaxa restrições contra Cuba

WASHINGTON, 17 MAI (ANSA) – O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reverteu nesta segunda-feira (16) restrições a Cuba que haviam sido impostas por seu antecessor, Donald Trump.

Entre as medidas estão o fim do teto de US$ 1 mil trimestrais para remessas de cubanos expatriados para seus parentes que continuam na ilha e o restabelecimento de um programa de reunificação familiar que estava paralisado desde 2017.





Além disso, o governo Biden vai acelerar a emissão de vistos para cubanos e permitirá o envio de remessas para apoiar “empresários cubanos independentes”. De acordo com o Departamento de Estado, isso permitirá que empreendedores “expandam suas atividades”.

“Queremos apoiar as aspirações de liberdade e de maiores oportunidades econômicas dos cubanos”, afirmou a pasta.

Em resposta, o chanceler de Cuba, Bruno Rodríguez, disse que as medidas são uma “resposta limitada na direção correta”, mas não promovem uma mudança nos “principais instrumentos da política fracassada dos Estados Unidos” contra o país.

“A decisão não modifica o embargo, a inclusão fraudulenta na lista de países patrocinadores do terrorismo nem a maioria das medidas coercitivas de máxima pressão de Trump, que ainda afetam o povo cubano”, acrescentou. (ANSA).