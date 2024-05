Governo Biden quer quadruplicar tarifas sobre veículos elétricos chineses

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/05/2024 - 21:55 Para compartilhar:

A administração do presidente Joe Biden, nos EUA, se prepara para aumentar as tarifas sobre produtos de energia limpa provenientes da China nos próximos dias, com a taxa sobre os veículos elétricos chineses chegando perto de quadruplicar, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

Tarifas mais altas, que funcionários do governo Biden se preparam para anunciar na terça-feira, também afetarão minerais críticos, produtos solares e baterias provenientes da China, segundo as pessoas. A decisão surge no final de uma revisão de anos das tarifas impostas pelo ex-presidente Donald Trump.

A decisão de ajustar as taxas da era Trump dividiu os conselheiros econômicos de Biden durante anos, com autoridades comerciais pressionando por taxas mais elevadas e outras, como a secretária do Tesouro, Janet Yellen, pedindo a redução das tarifas sobre bens de consumo. Mas os sinais de que a China estava aumentando as exportações de produtos de energia limpa suscitaram ampla preocupação em Washington, onde as autoridades querem proteger da China uma nascente indústria americana de energia limpa.

As autoridades estão particularmente focadas nos veículos elétricos e espera-se que aumentem a tarifa de 25% para cerca de 100%, segundo as pessoas. Um imposto adicional de 2,5% aplica-se a todos os automóveis importados para os EUA. A tarifa existente até agora barrou a adesão em massa dos veículos elétricos chineses, muitas vezes mais baratos do que os carros fabricados no Ocidente. Funcionários do governo Biden, montadoras e alguns legisladores temiam que 25% não seriam suficientes, dada a escala da produção chinesa.