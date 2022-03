Governo avalia reduzir IPI em 35% já e cortar tarifas de importação, diz Guedes

BRASÍLIA (Reuters) – O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta sexta-feira que o governo avalia cortar o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) para 35%, semanas após anunciar um corte de até 25% nas alíquotas desse tributo.

Em seminário em Fortaleza sobre a economia brasileira, Guedes disse que o governo iniciou discussões sobre o tema e que “a ideia é reduzir 35% já”.

Decreto publicado no fim de fevereiro reduziu as alíquotas de IPI em até 25% para todos os produtos com exceção de tabaco. A equipe econômica argumenta que a medida estimula o setor e pode ser adotada em meio à alta da arrecadação.

Ao comentar as medidas de enfrentamento aos efeitos da guerra na Ucrânia, o ministro disse que o governo já está adotando ações para mitigar esses impactos e que vai baixar tarifas de importação.

(Por Bernardo Caram)

