Governo avalia que falas de Kassab tiveram intenção de mostrar força do PSD à gestão

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva avaliou que as declarações do presidente do PSD, Gilberto Kassab, tiveram a intenção de mostrar a força do partido diante da reforma ministerial que deve ser anunciada na gestão federal. Na visão de integrantes do Palácio do Planalto, Kassab quis utilizar um momento considerado difícil para Lula, após a polêmica do Pix e o alto preço dos alimentos, para enaltecer a sigla para mais cargos.

Nesta quarta-feira, 29, o presidente do PSD afirmou que Lula é um forte candidato à reeleição, mas que não venceria o pleito de 2026 se fosse hoje. Kassab também salientou a sua preocupação com os rumos da economia e criticou a condução do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

“Não vejo articulação para reverter piora no cenário. Não vejo hoje nenhuma marca boa, como teve FHC [Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente] e Lula nos primeiros mandatos”, afirmou, em painel da Latin America Investment Conference, evento realizado pelo UBS e o UBS BB no hotel Grand Hyatt, em São Paulo.

As declarações ocorrem em meio às conversas e definições do governo sobre reforma ministerial. O PSD foi o grande vencedor das eleições municipais de 2024, a julgar pelo número de prefeitos eleitos, e será um dos principais pilares para a gestão Lula na reestruturação da Esplanada.

Nas últimas semanas, o governo sofreu alguns reveses, como a polêmica envolvendo fake news de que o Executivo taxaria o Pix e o alto preço dos alimentos. Na semana passada, por exemplo, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, citou uma “intervenção” para baratear alimentos, mas a pasta alegou que o uso do termo é inadequado. Soma-se a isso o resultado da pesquisa Quaest, que mostrou que a desaprovação de Lula chegou a 49% e superou a aprovação pela primeira vez.

Diante desse momento, integrantes da gestão avaliam que Kassab se utilizou dessa fragilidade para mostrar a força do partido e acenar para mais cargos na Esplanada. As mudanças que devem ser anunciadas pelo chefe do Executivo visam as eleições de 2026. O governo sabe que o partido não dará apoio 100% à gestão, mas a estratégia de Lula é evitar que o PSD faça oposição no próximo pleito.