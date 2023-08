Governo autoriza operações de AGF sobre milho no RS, Maranhão, São Paulo e DF

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/08/2023 - 15:24 Compartilhe

São Paulo, 15 – Os produtores de milho do Maranhão, Rio Grande do Sul, São Paulo e Distrito Federal (DF) estão autorizados a vender o cereal para a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), com o objetivo, no âmbito governamental, de formação de estoques públicos, informou a estatal nesta terça-feira, 15. Segundo nota divulgada pela Conab, as operações são realizadas por meio do mecanismo de Aquisição do Governo Federal (AGF), previsto na Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM).

“A Conab está atenta às flutuações do mercado em todo o Brasil e quando o preço pago ao produtor é menor que o Preço Mínimo estabelecido, o Governo pode comprar e garantir renda aos produtores. É o que estamos fazendo agora com o milho a que se somam estes Estados”, afirmou o diretor-presidente da Conab, Edegar Pretto.

Produtores de Goiás, Bahia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná e Tocantins continuam autorizados a fazer a venda de milho para o governo, acrescentou a Conab, lembrando ainda que a compra só será finalizada se o produto atender aos padrões exigidos pela companhia.

O limite de venda por produtor varia de acordo com o Estado. Em Mato Grosso, cada agricultor pode vender até 30 mil sacas para a estatal. Já em Mato Grosso do Sul e Goiás, o limite é de 10 mil sacas, enquanto que nos demais estados, a aquisição está limitada a cerca de 3,3 mil sacas.

O cereal adquirido poderá ser estocado em armazéns próprios da Conab ou em unidade armazenadora credenciada pela estatal. No caso do estado do Maranhão, o milho poderá ser acondicionado na unidade armazenadora (UA) da Companhia em Imperatriz. No Distrito Federal, na UA de Brasília, onde, nesse aspecto, há uma atuação interestadual, com atendimento a produtores do Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais.

Os interessados em vender o milho para a Conab devem estar cadastrados no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais (Sican) e procurar a superintendência regional da Conab em seu estado para orientação sobre o preenchimento dos formulários exigidos para a operação, bem como a apresentação de documentos adicionais solicitados.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias