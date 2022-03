Governo argentino sela acordo com FMI, diz fonte oficial

BUENOS AIRES (Reuters) – O governo da Argentina selou um acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), disse uma fonte oficial nesta quinta-feira, depois que os dois lados acertaram os detalhes finais de uma reestruturação da dívida no valor de mais de 40 bilhões de dólares.

“Alberto Fernández e Martín Guzmán fecharam o acordo com o FMI”, disse a fonte, referindo-se ao presidente de centro-esquerda e ao ministro da Economia do país. Ambos lideraram as negociações com o FMI, que duraram mais de um ano.

(Por Jorge Iorio)

Saiba mais