Governo argentino indica sexo virtual e masturbação durante isolamento social

Assim como vem acontecendo no Brasil, uma coletiva diária do Ministério da Saúde também tem acontecido na Argentina para divulgar os resultados do coronavírus. No entanto, no pronunciamento desta sexta-feira (17), que geralmente é cheio de dados, ocorreu uma recomendação diferente.

Na coletiva, o infectologista José Barletta falou sobre o sexo em meio à pandemia da Covid-19.

Barletta indicou aos argentinos que tenham relações sexuais com seus parceiros e que evitem se relacionar com desconhecidos. Já para os solteiros, o médico indicou “as vídeo-chamadas, o sexo virtual ou o “sexting”, com mensagens eróticas por texto, além da masturbação”, disse o infectologista.

Entretanto, o médico fez questão de dar indicações extras para os solteiros.

“É preciso lavar as mãos e os órgãos genitais antes e depois, assim como desinfetar as telas de computador ou brinquedos sexuais usados durante o ato”, completou.

O país registra, até o momento, 2.669 casos da Covid-19 e já ultrapassou as centenas no número de mortes, segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins.