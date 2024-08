Governo apura se há italianos a bordo de avião que caiu em SP

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/08/2024 - 17:01 Para compartilhar:

ROMA, 9 AGO (ANSA) – O governo da premiê Giorgia Meloni anunciou nesta sexta-feira (9) que apura se o avião que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, deixando 62 mortos, transportava algum cidadão italiano.

Em nota publicada no X (antigo Twitter), o Ministério das Relações Exteriores da Itália informou que a “Farnesina e o Consulado Geral de São Paulo estão realizando as devidas verificações para excluir a presença de compatriotas no avião que caiu no Brasil”.

Além disso, disponibilizou contatos para informações em caso de emergência. Para a Unidade de Crise o número é +39 0636225, enquanto que para o Consulado Geral em São Paulo é preciso ligar +5511983460345.

O avião da companhia aérea Voepass Linhas Aéreas, modelo ATR-72, caiu com 58 passageiros e quatro tripulantes a bordo em um condomínio residencial no bairro Capelo, em Vinhedo, no interior de São Paulo. O voo havia saído de Cascavel, no Paraná, às 11h58 (horário local), rumo ao aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. (ANSA).