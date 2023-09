Governo aprova projeção menor para crescimento do PIB italiano

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/09/2023 - 17:01 Compartilhe

ROMA, 27 SET (ANSA) – O Conselho dos Ministros (CdM) da Itália aprovou em reunião nesta quarta-feira (27) a Nota de Atualização do Documento de Economia e Finanças (Nadef), que delineia as previsões econômicas para a Itália, e reflete a redução das expectativas após o PIB nacional ter caído 0,4% no segundo trimestre.

Nele, o governo estima que produto interno bruto (PIB) do país deve crescer 0,8% em 2023, 0,2 ponto percentual a menos que a projeção de 1% divulgada em abril.

O ministro da Economia e Finanças, Giancarlo Giorgetti, enviou os dados ao poder Executivo da União Europeia.

“Para o próximo ano, estabelecemos o limite para o déficit em 4,3%, o que deverá nos permitir confirmar intervenções indispensáveis em benefício das rendas médias e baixas, especialmente a redução da carga tributária e medidas incentivadoras para a natalidade, além de alocações significativas para a renovação de contratos no setor público”, declarou o ministro, em coletiva de imprensa.

“Acreditamos ter feito as coisas certas e estar dentro do quadro das regras europeias. Não estamos cumprindo os 3% de déficit [determinados pelo Pacto de Estabilidade da União Europeia], mas a situação global não nos leva a considerar políticas que alimentem a recessão, então levamos o limite para um nível de razoabilidade”, acrescentou. (ANSA).

